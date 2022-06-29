МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador заявила покупателям об обстоятельствах непреодолимой силы при экспорте сырой нефти марки Oriente из-за остановки скважин и случаев саботажа на месторождениях в Амазонии. Bloomberg: США приветствуют стремление Турции вывезти зерно с Украины

"EP Petroecuador сообщает, что задействовала оговорки о форс-мажоре при экспорте сырой нефти марки Oriente на международный рынок в связи со снижением добычи компании в результате остановки и попытки саботажа на нефтяных месторождениях компании, расположенных в регионе Амазонки", — говорится в сообщении в блоге компании.

С 28 июня компании, заключившие с Petroecuador договор о поставках, получают уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы, напрямую влияющих на исполнение международных торговых соглашений.

Вечером в воскресенье министерство энергетики и горной добычи Эквадора сообщило, что добыча нефти в стране находится на критически низком уровне и может быть остановлена полностью во вторник из-за проблем с логистикой, вызванных массовыми протестами.

Объем добытой в Эквадоре нефти за последние две недели был меньше расчетного на 1,3 миллиона баррелей, наибольшие потери зафиксировала государственная Petroecuador — 1 061 875 баррелей, частные компании потеряли 272 223 барреля. Закрыты 1176 скважин, из которых 996 принадлежат Petroecuador, и 180 —частным компаниям. До 12 июня в стране добывалось около 520 тысяч баррелей в сутки, общее снижение объема добычи составляет более 50%.

Протесты, организованные коренными народами против социальной и экономической политики руководства страны, начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну. Позднее протестующие решили сместить фокус манифестаций на столичный регион.

Прокуратура страны по итогам 16 дней протестов открыла 261 уголовное дело, большинство из которых связаны с препятствованием работе государственных служб (106), повреждением имущества (35), нападениями (25), грабежами (25) и ношением оружия (18). Семь дел связаны с терроризмом и пять — с убийствами.