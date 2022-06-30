МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Прошедший на этой неделе в ФРГ саммит лидеров "Большой семерки" можно считать худшим с 1979 года, пишет издание New York Рost.

Автор отмечает, что американский лидер Джо Байден в ходе саммита "похоже, пытался повторить все политические ошибки Джимми Картера в 1979 году". Байден пообещал продолжать санкционное давление на Россию

Объясняется это утверждение тем, что Байден стремится ослабить влияние энергетического кризиса путем наращивания поставок энергоресурсов из государств Персидского залива, не рассчитывая на рост добычи запасов нефти в США.

Один из комментаторов так оценил работу Байдена на саммите G7: "Байден — это худший избранный президент в истории США. Он выглядит сбитым с толку и потерянным, у него явно что-то не так с когнитивными способностями".

Другой читатель NYP отметил, что "Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство".

"Где-то смеется Джимми Картер. Байден получил титул худшего американского президента современности", — сыронизировал еще один комментатор.

Были сделаны и более конкретные указания на ошибки американского лидера. В частности, один пользователь упрекнул его в увлечении "зеленой повесткой" в ущерб традиционной энергетике: "Это все потому, что этот неумелый управленец в первый же день уничтожил наше собственное производство энергии, но признать собственную глупость и возобновить его ему не хватает смелости".

"Весь нефть и газ, который нам нужен, находится прямо у нас под носом…если бы нами управляли компетентные люди, то мы бы их добыли, но нами управляют безмозглые идеологи политики изменения климата", — заключил другой читатель.