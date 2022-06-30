Читатели NYP по итогам саммита G7 признали Байдена худшим президентом в истории США
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Прошедший на этой неделе в ФРГ саммит лидеров "Большой семерки" можно считать худшим с 1979 года, пишет издание New York Рost.
Автор отмечает, что американский лидер Джо Байден в ходе саммита "похоже, пытался повторить все политические ошибки Джимми Картера в 1979 году".
Объясняется это утверждение тем, что Байден стремится ослабить влияние энергетического кризиса путем наращивания поставок энергоресурсов из государств Персидского залива, не рассчитывая на рост добычи запасов нефти в США.
Один из комментаторов так оценил работу Байдена на саммите G7: "Байден — это худший избранный президент в истории США. Он выглядит сбитым с толку и потерянным, у него явно что-то не так с когнитивными способностями".
Другой читатель NYP отметил, что "Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство".
"Где-то смеется Джимми Картер. Байден получил титул худшего американского президента современности", — сыронизировал еще один комментатор.
Были сделаны и более конкретные указания на ошибки американского лидера. В частности, один пользователь упрекнул его в увлечении "зеленой повесткой" в ущерб традиционной энергетике: "Это все потому, что этот неумелый управленец в первый же день уничтожил наше собственное производство энергии, но признать собственную глупость и возобновить его ему не хватает смелости".
"Весь нефть и газ, который нам нужен, находится прямо у нас под носом…если бы нами управляли компетентные люди, то мы бы их добыли, но нами управляют безмозглые идеологи политики изменения климата", — заключил другой читатель.
https://1prime.ru/energy/20220630/837336050.html