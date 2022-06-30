МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Западные СМИ со ссылкой на официальные лица в Евросоюзе заявляют, что ФРГ и ряд других стран ЕС в ходе закрытой встречи выражали беспокойство о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. Breitbart: Россия может лишить Германию 200 миллиардов евро

Такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона, сообщил представитель ФРГ в Евросоюзе. Агентство Рейтер уточняет, что на следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично".

Отмечается, что принятие решения по потолку цен на нефть из России не стоит ожидать в ближайшее время.

Озабоченность Германии поддержала Венгрия, а Бельгия также выразила обеспокоенность в связи с заявлением по новым возможным санкциям против РФ.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".