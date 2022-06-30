МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что идея Запада в установке лимита на цену российской нефти — это очередное политическое решение, которое приведет к дисбалансу на рынке и росту котировок. Новак: азиатские страны с удовольствием покупают российскую нефть

"На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь, европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя идею стран G7 установить лимит цен на российскую нефть.

"Поэтому это мера, направленная против них самих же, как это уже не раз было… Конечно, это непродуманные, экономически необоснованные меры", — уточнил он.

Примером подобных политических решений, которые ударили по потребителям в Европе, может являться эмбарго на российский уголь, отметил Новак. Решение ЕС, в итоге, привело к тому, что цены на уголь выросли, поскольку на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит самого сырья на рынке.