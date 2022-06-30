МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Предложение членов "Большой семерки" ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования не сработает, поскольку только ОПЕК может влиять на нефтяные цены, считает специалист по геополитике энергетики, профессор Брюссельского свободного университета Самюэль Фурфари. Новак рассказал, к чему приведет идея Запада установить лимит на цену нефти

"Нефтяной рынок — мировой рынок со 100 миллионами баррелей в день, поэтому идея введения предельной стоимости на российскую нефть никогда не сработает. Попытки ограничить цены на нефть не были предприняты даже в 1970-х годах во время первого нефтяного шока. ОПЕК состоит из 13 нефтедобывающих стран, и только эти 13 государств, включая Россию, решают, какое количество нефти им добывать. Только у ОПЕК есть "полномочия", которые могли бы повлиять на нефтяные цены", — сказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что добывающая мощность большинства стран-экспортеров уже находится на пределе, поэтому они не могут увеличить добычу нефти "в угоду Западу". Нефть — это мировой товар, цены на который нельзя ограничить только в одной стране, возможно только введение во всем мире предельной стоимости на нефть, объясняет Фурфари.

По мнению профессора, даже если Европа и США вежливо попросят ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы избежать повышения цен на нее, Россия определенно тоже получит от этого выгоду. Однако это не сработает, поскольку ОПЕК+ остается "глухим" к просьбам США и Европы, полагает он.

"Мы, европейцы, считаем, что "Большая семерка" управляет миром, но это не так. Западные демократии — в меньшинстве в мире, где Азия находится на подъеме. Азиаты ничего не хотят делать с кризисом на Украине… Вы видите, как Иран или Венесуэла помогают США против России? Даже Эмираты (Объединенные Арабские Эмираты) откажутся (помогать): они уже добывают нефть на их предельных возможностях… Джо Байден больше не хочет делать из Саудовской Аравии "страну-изгоя", о чем он раньше заявлял, однако аравийцы этого не забудут", — заключил эксперт.

Фурфари отметил, что еще в прошлом году цена за баррель составляла 70 долларов, а сейчас она – около 122 долларов. По его мнению, американским и европейским лидерам следует хорошенько подумать, если они хотят ввести седьмой пакет санкций против России.

Лидеры стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

Трехдневный саммит G7 проходил 26-28 июня и завершился во вторник, он проходил под председательством Германии в замке Эльмау. В саммите в качестве гостей приняли участие пять государств: ЮАР, Сенегал, Индонезия, Индия, Аргентина. По окончании саммита G7 было принято совместное коммюнике.