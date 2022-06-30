МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховки российских нефтяных судов сообщил журналистам, что рынок нефти многообразный, если блокируется одно направление, то она идёт по другому, большого избытка нефти на рынке нет. Песков: на "двадцатке" невозможно говорить о мировой экономике без России

Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке.

"Риски, безусловно, есть. Президент Байден говорил о том, что они заблокируют страховку нефтеналивных судов, танкеров и тому подобное. Да, для одних покупателей это создаст дополнительные проблемы, для других покупателей это создаст меньшие проблемы, и продолжится переориентировка маршрутов транспортировки нефти. Ещё раз повторяю — рынок нефти достаточно многообразный, и если одно направление по каким-то причинам блокируется, то, соответственно, она направляется в другом направлении", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли риски для России в этой ситуации.

Он добавил, что большого избытка на рынке нет, и это нужный товар. "Потребность в нем будет сохраняться", — уверен представитель Кремля.

Россия не должна отвечать на какие-либо действия в её отношении, она должна делать так, как ей удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховок нефтяных судов РФ.

"Вы все время хотите, чтобы мы чем-то отвечали. Мы должны делать, чтоб нам было хорошо. Вот главная задача. Не ответить, а сделать так, чтобы нам было хорошо", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли к такому положению дел Россия и чем может ответить.