МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила о возобновлении добычи нефти на месторождении Мабрук в первом квартале 2023 года. Цены на нефть упали, прервав самый продолжительный с 2011 года период роста

Месторождение было закрыто в 2015 году после нападения боевиков и порчи имущества компании-оператора нефтепромысла. По данным NOC, ущерб превысил 500 миллионов долларов.

"Добыча на месторождении возобновится в первом квартале 2023 года. Дебит нефти на нем составляет до 25 тысяч баррелей в сутки", — говорится в релизе компании.

Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор был объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также на всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом.

По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от главы правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирте.