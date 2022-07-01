ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл — ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал решение о передаче имущества компании "Сахалин Энерджи" в юрисдикцию России и обещал следить за сохранением рабочих мест и достойной оплатой труда сотрудников. Путин предписал сменить оператора "Сахалин-2" на новое юрлицо

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, согласно которому имущество компании "Сахалин Энерджи" перейдет в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору проекта "Сахалин-2".

"Наша страна вынуждена ввести специальные меры из-за нарушающих международное право действий США и примкнувших к ним ряда стран. В условиях экономической войны считаю такое решение президента правильным. Мы со своей стороны будем следить за сохранением рабочих мест и достойной оплатой труда сотрудников", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Крупный нефтегазовый проект на шельфе Сахалина "Сахалин-2" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. В его рамках осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России.

Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.