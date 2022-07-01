МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в июне 2022 года выросла на 10,7% по отношению к маю нынешнего года и в 1,2 раза — к июню прошлого года, до 87,25 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2022 года сложилась в размере 87,25 доллара за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в июне 2021 года (71,4 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в мае этого года марка Urals стоила в среднем 78,81 доллара за баррель.
В январе-июне 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 84,09 доллара за баррель против 63,35 доллара за аналогичный период 2021 года.
https://1prime.ru/energy/20220701/837358688.html
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