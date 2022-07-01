КИШИНЕВ, 1 июл — ПРАЙМ. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщило, что благодаря контракту с "Газпромом" Молдавия за период с января этого года смогла избежать дополнительных затрат на сумму в 270 миллионов долларов. Молдавия начнет закупать российский газ по повышенной цене

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что самым оптимистичным сценарием для республики в условиях энергетического кризиса будет сохранение действующего контракта с "Газпромом".

"По подсчетам специалистов финансово-экономического управления АО "Молдовагаз", благодаря контрактной цене на поставку природного газа от ПАО "Газпром" предприятию удалось избежать дополнительных затрат в размере 270 миллионов долларов только за период с января текущего года", — написал Чебан в Telegram-канале.

В июле Молдавия закупает газ по цене в 980 долларов за тысячу кубометров, а стоимость газа на бирже равна примерно 1600 долларам.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.