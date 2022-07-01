МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что обе нитки "Северного потока" будут с 11 по 21 июля остановлены для проведения планового технического обслуживания. Reuters: в Германии могут ввести специальный сбор с потребителей газа

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", — сказано в сообщении оператора магистрали.

Отмечается, что план и график работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Остановка магистрали — главного сейчас маршрута поставок газа из России — может усугубить нехватку газа на рынке Европы.