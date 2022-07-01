МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что обе нитки "Северного потока" будут с 11 по 21 июля остановлены для проведения планового технического обслуживания.
"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", — сказано в сообщении оператора магистрали.
Отмечается, что план и график работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Остановка магистрали — главного сейчас маршрута поставок газа из России — может усугубить нехватку газа на рынке Европы.
https://1prime.ru/energy/20220701/837360314.html
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