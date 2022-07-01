МОСКВА, 1 июл- ПРАЙМ. Странам ОПЕК в июне не удалось осуществить запланированное увеличение добычи, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters. Неожиданное сокращение производства в Ливии и Нигерии нивелировало увеличение добычи Саудовской Аравией и другими крупными производителями. Цены на нефть прибавили 3% на фоне перебоев с добычей

Согласно представленному опросу, совокупный уровень добычи нефти ОПЕК в июне составлял 28,52 млн баррелей в день, что на 100 000 баррелей в день ниже майского значения. Показатель мая был пересмотрен. Картель намеревался увеличить добычу нефти в июне на 275 000 баррелей в день.

Альянс ОПЕК+, состоящий из стран картеля и их союзников, включая Россию, намерен вновь нарастить темпы добычи нефти, резко снизившиеся во время пандемии, но многим странам довольно сложно это осуществить. В четверг альянс ОПЕК+ принял решение увеличить добычу на 648 000 баррелей в день в августе, как и оговаривалось ранее.

Предыдущий план предполагал увеличение производства нефти на 432 000 баррелей в день в июне, причем около 275 000 баррелей в день приходилось на долю 10 стран ОПЕК. Совокупная добыча 10 стран ОПЕК, входящих в сделку по сокращению предложения, в июне выросла лишь на 20 000 баррелей в день.

Темпы наращивания добычи в октябре-апреле не дотягивали до заявленных уровней, но февраль стал единственным исключением, о чем свидетельствуют опросы. Многие производители не располагают дополнительными свободными мощностями из-за недостатка капиталовложений, усугубившегося во время пандемии.

В результате 10 стран ОПЕК добывают намного меньше нефти, чем предполагает соглашение. Степень соблюдения сделки странами ОПЕК в июне составила 273% против 178% в мае.

Сильнее всего добыча упала в Ливии: из-за политической нестабильности производство нефти сократилось на 170 000 баррелей в день. Ливия освобождена от обязательств по сокращению добычи.

В Нигерии производство снизилось на 80 000 баррелей в день из-за перебоев и технического обслуживания нефтяной инфраструктуры. Аналитики Refinitiv, а также два других участника опроса ожидали сокращения предложения нефти из Нигерии в июне по меньшей мере на 100 000 баррелей в день.

Предложение нефти из Ирака снизилось на фоне сокращения экспорта.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт в общей сложности нарастили производство на 130 000 баррелей в день. При этом добыча Саудовской Аравии на 100 000 баррелей в день отстает от квоты.

Производство нефти в Иране и Венесуэле, освобожденных от сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+, также выросло.

Опрос Reuters отслеживает предложение нефти на рынке. Агентство использует данные морских перевозок, данные Refinitiv Eikon по поставкам нефти, информацию компаний, отслеживающих передвижение танкеров, и источников в нефтяных и консалтинговых компаниях, а также в ОПЕК.