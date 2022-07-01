МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июнь выросло на 78 единиц к маю, или на 4,8%, до 1706, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Нефть Urals подорожала в июне на 10,7%

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 381, или на 28,8%.

В США, согласно данным компании, показатель за месяц поднялся на 21, или на 2,9%, и составил 739, в Канаде число буровых выросло на 50 единиц — до 143 установок.

Количество буровых установок в Европе увеличилось на восемь, до 87. На Ближнем Востоке показатель сократился на 11, до 303, в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на три и составило 196, в Африке — выросло на две единицы, до 78. В Латинской Америке показатель увеличился на пять штук, до 160 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.