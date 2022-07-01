МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что два энергоблока продолжают работу на Запорожской АЭС, находящейся под защитой РФ, уровень радиации в пределах нормы. Москва надеется на компромиссное решение вопроса по Калининграду с ЕС

"Работают два энергоблока. Вся АЭС по мощности 6 тысяч мегаватт, на сегодняшний день это слишком большая мощность для экономики. Она под защитой российской армии, чтобы туда ничего не прилетело от террористов Зеленского. Радиационный фон в пределах нормы", — сообщил Рогов в эфире "России 24".

Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России отмечали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также добавили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.