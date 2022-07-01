МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что никакой политической подоплёки в остановке на техобслуживание "Северного потока" нет.

"Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все. Это сложная техническая система, поэтому прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать", — заявил Грушко журналистам.

"А те страны, которые давали на них согласие и критически зависят от поставок нашего газа, должны были подумать пять раз", — отметил он.