МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться в проекте после подписания указа президента РФ Владимира Путина о замене оператора, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя японского правительства. Еврокомиссия оценили проблемы энергетики в Чехии

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" — Sakhalin Energy — будет заменен на новое, российское юрлицо. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, англо-голландской Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation — 12,5% и 10% соответственно.

"Мы остаемся", — цитирует издание своего собеседника.

Он также сообщил, что японские компании намерены оставаться в проекте даже при условии, что консорциум будет платить налоги в России. Это объясняется "чрезвычайно выгодными условиями" долгосрочных контрактов по поставке СПГ из проекта в Японию.

Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить правительство РФ о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.