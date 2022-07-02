ТОКИО, 2 июл — ПРАЙМ. Японская деловая газета "Никкэй" считает, что указ президента РФ Владимира Путина о проекте "Сахалин — 2" может вбить клин в единство стран G7 в отношении России. Financial Times: японские компании планируют остаться в проекте "Сахалин-2"

По мнению издания, указ "как будто специально был выпущен сразу после того, как 30 июня завершился саммит НАТО".

"Если Япония двинется в сторону сохранения своих интересов, это вобьет клин в единство стран G7. Если она выйдет из проекта ("Сахалин — 2"), это внесет нестабильность в поставки сжиженного природного газа. В какую бы сторону ситуация ни развернулась, это прекрасный материал для противодействия западным странам. Как восстановить резко пошатнувшуюся энергетическую безопасность Японии? Пока на это нет подходящего ответа", — сказано в статье.

Путин в четверг подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предусматривает смену оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин — 2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина — 2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

Проект позволяет Японии получать 9% от всего импортируемого ей СПГ.

Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин — 2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.