МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Белый Дом выразил недовольство поддержкой основателем компании Amazon Джеффом Безосом стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа". Об этом заявила официальный представитель ведомства Карин Жан-Пьер. Американский миллиардер Безос упрекнул Байдена в непонимании рынка

По словам Жан-Пьер, цены на запревках США не упали, несмотря на снижение стоимости нефти на мировых рынках. "Это рынок, который подводит американского потребителя… Но я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика", — написала официальный представитель Белого дома в своем Twitter-аккаунте.