Белый Дом упрекнул Безоса в поддержке наживающихся на американцах компаниях
Белый Дом упрекнул Безоса в поддержке наживающихся на американцах нефтегазовых компаниях
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Белый Дом выразил недовольство поддержкой основателем компании Amazon Джеффом Безосом стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа". Об этом заявила официальный представитель ведомства Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, цены на запревках США не упали, несмотря на снижение стоимости нефти на мировых рынках. "Это рынок, который подводит американского потребителя… Но я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика", — написала официальный представитель Белого дома в своем Twitter-аккаунте.
https://1prime.ru/energy/20220704/837372793.html
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