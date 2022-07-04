МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Агентство Блумберг рассказало, зачем Иран снижает стоимость своей и без того дешевой нефти. Оно отметило, что стране приходится это делать, так как главный конкурент — Россия — все больше укрепляется на ключевом китайском рынке. Японский премьер рассказал, как могут ограничить цену на российскую нефть

Блумберг пояснило, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.

Также отмечается, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство.