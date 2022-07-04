МОСКВА, 04 июл — ПРАЙМ. Цены на нефтепродукты, в том числе бензин, в Швейцарии в июне выросли на 48,4% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны, опубликованном в понедельник на сайте Федерального совета. В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа без поставок из России

Согласно сайту нефтяной компании Royal Dutch Shell, средняя цена за литр дизеля на заправках компании в Швейцарии в июне 2021 года составляла 1,819 швейцарских франков (1,90 доллар), а в июне 2022 года – 2,308 швейцарских франков (2,41 долларов).

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.