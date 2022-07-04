В Кремле считают слова премьера Японии о потолке цен на нефть заявлением без решений
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах японского премьер-министра Фумио Кисиды о потолке цен на российскую нефть, заявил, что это отдельно взятое заявление, без каких-либо решений и оно не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.
Ранее Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефть из РФ по стоимости выше введенного ограничения.
"Давайте дождемся все-таки, все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений", — сказал Песков.
Лидеры стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
В то же время западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. Представитель Германии в ЕС заявлял, что такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.
https://1prime.ru/energy/20220704/837375864.html