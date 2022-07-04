МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах японского премьер-министра Фумио Кисиды о потолке цен на российскую нефть, заявил, что это отдельно взятое заявление, без каких-либо решений и оно не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами. Японский премьер рассказал, как могут ограничить цену на российскую нефть

Ранее Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефть из РФ по стоимости выше введенного ограничения.

"Давайте дождемся все-таки, все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений", — сказал Песков.

Лидеры стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

В то же время западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. Представитель Германии в ЕС заявлял, что такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.