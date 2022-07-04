МОСКВА, 4 июля — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут достичь 380 долларов, если санкции США и Европы вынудят Россию начать ответное сокращение добычи нефти, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. В Кремле ответили на слова японского премьера о "потолке цен" на нефть

Лидеры Большой семерки обсуждают сложный механизм ограничения цен на российскую нефть, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина и заставить его свернуть спецоперацию на Украине. Однако, учитывая устойчивость бюджетной системы России, Москва может себе позволить снизить суточное производство нефти на 5 млн баррелей, не нанося ощутимый вред экономике, рассуждают аналитики JPMorgan, включая Наташу Каневу.

Впрочем, для остального мира возможное снижение добычи в России может иметь катастрофические последствия. Сокращение предложения на 3 млн баррелей в день толкнет цены в Лондоне к 190 долларам, а в самом худшем варианте (сокращение на 5 млн баррелей в день) цены подлетят до 380 долларов за баррель, считают аналитики.

"Самый очевидный и вероятный риск, связанный с ограничением цен, предполагает то, что Россия может просто отказаться участвовать во всем этом и сократит экспорт", — добавляют они. "Вполне вероятно, (Москва) сократит добычу, чтобы (отомстить) и оказать давление на Запад. Именно Россия определяет (степень) нехватки предложения на мировом нефтяном рынке", — отмечают аналитики.