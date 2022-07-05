МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть приведет к резкому росту цен на этот энергоресурс одновременно с сокращением его предложения на рынке, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявления японского премьера Фумио Кисиды. В Совфеде допустили зеркальный ответ на новые японские санкции

"Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причём выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2", — написал он в телеграм.

Кисида ранее заявил, что лимит цен на российскую нефть можно установить на уровне, равном половине от текущей стоимости. Как планируется, закупкам нефти по ценам, превышающим лимит, будет препятствовать специально созданный механизм.

Японские власти во вторник расширили антироссийские санкции, запретив импорт российского золота, а также оказание России трастовых услуг, ведение финансовой отчетности, аудита и консультационные услуги по вопросам управления. Кроме того, Токио решил запретить экспорт продукции для 65 российских и 25 белорусских организаций. Под новые ограничения также попали 57 физических и 6 юридических лиц из России.