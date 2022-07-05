МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июне оказался выше оценки Минфина на 138,9 миллиарда рублей, сообщило министерство. МЭА спрогнозировало сокращение мирового спроса на газ в 2022 году

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2022 года составило 138,9 миллиарда рублей, что преимущественно обусловлено переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ", — говорится в сообщении.

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на июнь в размере 392,9 миллиарда рублей.

В июле ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 259,1 миллиарда рублей. Эксперт оценил сценарии снижения цены на российскую нефть

Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 398 миллиардов рублей.

Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.