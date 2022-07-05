МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Великобритании достигли трехмесячного максимума на фоне объявления забастовок на ряде месторождений в Норвегии, сообщает британская газета Guardian. Поляков призвали экономить электричество

Ранее норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи баррелей н. э. природного газа.

Как отмечает газета, во вторник стоимость газа с поставкой "на день вперед" достигла трехмесячного максимума в 272,5 пенсов (около 3,28 доллара) за терм (около 2,85 кубометра), увеличившись на 17,9%. Стоимость газа с доставкой в следующем месяце выросла на 7% и составила 302 пенса (около 3,63 доллара) за терм, пишет издание.

В сообщении сказано, что главными источниками газа для Великобритании в настоящий момент являются месторождения в Северном море, в Норвегии, а также сжиженный природный газ со всего мира, в том числе из США.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.