ВАШИНГТОН, 5 июл — ПРАЙМ. Венгрии физически невозможно найти замену энергоносителям из РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN. Аналитики прогнозируют скорое падение евро до паритета с долларом

"Почему мы просили об исключении в эмбарго на нефть (из РФ — ред.), это тот факт, что в случае, если бы мы не попросили… было бы физически невозможно обеспечить страну достаточным количеством топлива",- заявил Сийярто.

По его словам, перед властями Венгрии встает вопрос о том, можно ли в данный момент заменить российские газ и нефть.

"В настоящий момент наш ответ — нет… Ответ нет, так как это физически невозможно", — отметил министр.

Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза "попадет в беду", если он введет эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу. А представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи отмечал, что эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров.