Восточный нефтегазовый форум начнется во Владивостоке 6 июля
Шестой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум начнется во Владивостоке 6 июля
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Шестой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке в среду.
Мероприятие пройдет 6 и 7 июля в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском во Владивостоке. По данным организаторов, на форум соберутся свыше 200 участников.
Отмечается, что одной из тем форума будет стратегия правительства по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Участники планируют обсудить развитие водородных проектов, геологоразведку и добычу, проблемы и перспективы разведки крупнейших нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие логистики, инфраструктуры и транспортировки нефти и газа, а также экологический аспект нефтегазовых проектов.
https://1prime.ru/energy/20220706/837392423.html
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