МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Шестой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке в среду. Дальневосточный форум экологичного транспорта пройдет на Сахалине 8 июля

Мероприятие пройдет 6 и 7 июля в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском во Владивостоке. По данным организаторов, на форум соберутся свыше 200 участников.

Отмечается, что одной из тем форума будет стратегия правительства по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Участники планируют обсудить развитие водородных проектов, геологоразведку и добычу, проблемы и перспективы разведки крупнейших нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие логистики, инфраструктуры и транспортировки нефти и газа, а также экологический аспект нефтегазовых проектов.