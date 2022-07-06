МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Япония ведет консультации со странами G7 по вопросу лимита цены на российскую нефть, об этом на пресс-конференции в Токио заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара. Долг на российском оптовом рынке энергии снизился на 8,4 миллиарда рублей

"Нам известно о высказывании Медведева, но я воздержусь от комментариев заявлений отдельных политиков. Страны G7 договорились рассмотреть способ, чтобы не покупать российскую нефть выше определенной цены. Я исхожу из того, что заявление премьер-министра относится к этому. Что касается уровня цены, то в дальнейшем будет сконструирована конкретная система, мы будем обсуждать это с лидерами каждой из стран G7. В любом случае мы приложим все силы для стабильного энергообеспечения нашей страны, находясь в тесном сотрудничестве со странами "семерки", — сказал Кихара.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что такое отдельно взятое заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

На высказывание премьер-министра Кисиды отреагировал Дмитрий Медведев, написав в своем Telegram-канале, что это приведет к росту цен на нефть выше 300-400 долларов, а Япония может лишиться и российской нефти, и газа, а также участия в проекте по СПГ "Сахалин-2".