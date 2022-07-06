МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который позволяет по решению суда преобразовывать филиалы и представительства в РФ иностранных компаний — пользователей недр и владельцев газотранспортной инфраструктуры из недружественных стран — в российские общества с ограниченной ответственностью (ООО). В Канаде рассказали, как Путин "выстрелил" по НАТО

Документ законодательно закрепляет механизм преобразования в ООО филиала или представительства иностранного юрлица, связанного с недружественными странами, которые совершают в отношении РФ, ее граждан и организаций недружественные действия.

Это будет возможно в случае, если приостановление или прекращение деятельности такого филиала или представительства угрожает обеспечению обороны страны и энергетической безопасности государства "в условиях недружественных и противоречащих международному праву" действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

При этом иностранная компания должна обладать лицензией на пользование недрами или владеть объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории РФ и не являться публичной компанией, акции которой находятся в свободном обращении или торгуются на бирже. У компании также должно быть не более 50 участников или акционеров, и среди них должны быть российские граждане или организации.

Филиал или представительство такого иностранного юрлица, которое заявило об уходе из России или о приостановлении деятельности на ее территории, не выполняет существенные условия договора или расторгло его, намерено сократить более одной трети их работников, могут быть по решению арбитражного суда Москвы преобразованы в хозяйственное общество с передачей ему объектов гражданских прав, прав и обязанностей иностранного лица, связанных с ведением его деятельности на территории РФ.

"Данный механизм позволит избежать дезорганизации и блокировки работы стратегических инфраструктурных комплексов компаниями из недружественных стран. При этом в отличие от захвата российских активов, осуществленного в западных странах, наш процесс трансформации возможен исключительно по решению суда в порядке правопреемства с сохранением состава участников", — пояснил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Корпоративные права иностранных инвесторов могут быть ограничены в случае, если их действия будут угрожать безопасности нашей страны. Это разумное решение, которое исключает захват имущества, при этом позволит обеспечить защиту энергетического суверенитета страны", — добавил депутат.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. При этом нормы о преобразовании филиалов и представительств в ООО не будут применяться к иностранным организациям, реализующим проекты по производству СПГ в рамках соглашений о разделе продукции.