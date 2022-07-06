МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не получала ходатайство по сделке о передаче TotalEnergies "Зарубежнефти" своей доли в размере 20% в проекте разработки Харьягинского месторождения нефти, сообщило ведомство. Reuters: TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении

Французская компания TotalEnergies отказывается от своей доли в 20% в Харьягинском месторождении и передаст ее "Зарубежнефти", сообщило ранее в среду агентство Рейтер. По сообщению TotalEnergies, сделка должна быть одобрена российскими властями.

"До настоящего момента ходатайство по этой сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России", — добавили в ведомстве.

Харьягинское месторождение расположено в Ненецком автономном округе, это один из трех российских проектов, разрабатываемых на основании соглашения о разделе продукции (СРП). Оператором проекта выступает предприятие "Зарубежнефти", компании принадлежит 40%, у TotalEnergies — 20%, Ненецкой нефтяной компании (ННК) — 10%. Еще 30% было у норвежской Equinor, которая в мае сообщила о подписании соглашения о выходе из Харьяги.