МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пообещал, что страна справится с высокими ценами на бензин. Топ-менеджера "Аэрофлота" признали виновным в хищении 250 миллионов рублей

"Мы можем справится с нынешним кризисом высоких цен на бензин и при этом сохранить будущее за чистой энергией. Мы Америка — мы можем сделать и одно, и другое", — написал Байден в Twitter.

В минувшую субботу президент США призвал владельцев заправок уменьшить стоимость топлива. Цена на бензин не отреагировала на требование американского лидера, снизившись на скромные 4 цента за несколько дней. Аналитики из Американской автомобильной ассоциации связывают уменьшение стоимости топлива со снижением спроса, а не с призывами Байдена, прогнозируя, что в июле цена вновь может пойти вверх.

По данным ассоциации, средняя цена на бензин в США на данный момент составляет 4,78 доллара за галлон (3,785 литра), на момент публикации твита Байдена с призывом к владельцам заправок она была около 4,82 долларов. В некоторых штатах по-прежнему платят больше 5 долларов за единицу объема, в Калифорнии — 6,2 доллара. При этом средняя стоимость топлива снижалась такими же темпами и до призыва американского лидера — неделю назад она составляла около 4,87 доллара за галлон.

Байден 2 июля опубликовал в Twitter призыв к владельцам автозаправок снизить цену на топливо. Основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос заявил, что требование Байдена свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание базовой динамики рынка". Белый дом вслед за этим упрекнул Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа". Ассоциация нефти и газа США в ответ на требование Байдена предложила отправить стажера Белого дома, ответственного за сообщения президента в Twitter, изучать основы экономики.

Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом — 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.

Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года — 3,1 доллара.