МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия предлагает покупателям некоторые виды своей нефти с дисконтом в связи с конкуренцией на нефтяном рынке из-за поставок России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные. Греция откроет 8 июля газовый интерконнектор с Болгарией

"Саудовская Аравия предлагает некоторые виды своей нефти со значительными скидками по отношению к своему флагманскому сорту, поскольку потоки дешевой российской нефти вызывают острую конкуренцию", — пишет агентство.

Королевство установило цены на свои сорта нефти Arab Heavy и Arab Medium с наибольшим дисконтом по отношению к флагманскому сорту Arab Light для грузов, отправляемых в Азию в августе.

Саудовская Аравия также предложила подобные скидки покупателям в Европе и США, хотя большинство покупателей более тяжелых сортов нефти находятся в Азии, поскольку их нефтеперерабатывающие заводы, как правило, лучше оборудованы для переработки более жидких и плотных сортов. Такие сорта, как Arab Heavy и Arab Medium, как правило, дают больше менее прибыльного мазута, который используется в судоходстве и на электростанциях. Это делает их менее привлекательными, поскольку нефтепереработчики стремятся получить нефть, дающую больше бензина и дизельного топлива, которые пользуются большим спросом.

Согласно данным агентства, прибыль от переработки нефти в мазут упала в Азии и находится на самом низком уровне с 2019 года, что, вероятно, способствовало увеличению скидок на более тяжелые сорта.

Как пишет Блумберг, Иран и Венесуэла также были вынуждены снизить цены на свою нефть.