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2022

https://1prime.ru/energy/20220706/837402851.html

Bloomberg: США и союзники обсуждают цену нефти из России в 40-60 долларов

Энергетика

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https://россиясегодня.рф

Агентство Bloomberg сообщило, что США и страны союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов. "США и союзники обсуждают установление... ПРАЙМ, 06.07.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60