МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg сообщило, что США и страны союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов.

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"США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40-60 долларов", — пишет агентство.