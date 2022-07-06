Bloomberg: США и союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть в 40-60 долларов
https://1prime.ru/energy/20220706/837402851.html
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