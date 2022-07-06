МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Снижение цен на нефть марки Brent до 99 долларов вряд ли скажется на нефтегазовых доходах России, так как падение стоимости барреля компенсируется укреплением доллара к рублю, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. В Болгарии сообщили, что украинское зерно не подлежит санитарному контролю

"Даже при текущем уровне не следует ожидать негативных последствий для нефтегазовых доходов РФ. Стоимость барреля упала на 6%, при этом за тот же период доллар укрепился к рублю почти на 13%, а это значит, что даже с уменьшением цены рублевые доходы страны увеличились", — сказал агентству эксперт.

"Если укрепление американской валюты продолжится, у спада нефтяных котировок нет потенциала отыграть его, что сохранит стабильную и относительно комфортную динамику наполнения бюджета РФ", — отметил он.

Стоимость марки Brent активно опускается с отметки в 114 долларов за баррель, достигнутой в начале торгов вторника, на протяжении двух дней. Ранее в среду котировки снижались до 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля.

При этом доллар за те же два торговых дня подорожал чуть более чем на 8 рублей, до 63,35 рубля, следует из данных Мосбиржи. Ранее в среду доллар максимально поднимался до 64,95 рубля (максимум с 30 мая), евро – до 66,65 рубля (тоже с 30 мая).

Канищев добавил, что, даже с учетом снижения мировых цен, экспортеры нефти из РФ могут заработать на текущем ослаблении российской валюты дополнительные 4 миллиарда рублей в сутки.