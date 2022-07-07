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2022
https://1prime.ru/energy/20220707/837406446.html
Токаев поручил проработать альтернативный маршрут для экспорта нефти
Энергетика
Новости
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ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКАСПИЙСКОГО МАРШРУТА ДЛЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ КАЗАХСТАНА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТЕНГИЗА ПРАЙМ, 07.07.2022
энергетика, новости, казахстан, нефть, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКАСПИЙСКОГО МАРШРУТА ДЛЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ КАЗАХСТАНА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТЕНГИЗА