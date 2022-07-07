МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что в диверсификации нефтепроводов нет политических мотивов, Россия была и остается стратегическим партнером и союзником республики. Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьера Великобритании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти. Как написал Желдибай в социальных сетях, со стороны журналистов поступают вопросы относительно проведенного совещания.

"Речь в первую очередь идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов", — сообщил он.

По его словам, Россия "была и остается нашим стратегическим партнером и союзником".

Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России и рассчитывает на аналогичное отношение к себе, заявил пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай.

"Каких-либо действий в ущерб ее (России — ред.) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", — написал он в социальных сетях, комментируя прошедшее в четверг совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.