МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении соглашение о получении кредита от Европейского банка реконструкции и развития на 300 миллионов евро для пополнения резервов газа, сообщила пресс-служба законодательного органа. Российским компаниям разрешили досрочно погашать кредиты в валюте

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа из РФ и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиске альтернативных источников поставок.

"Проект ратификации кредитного соглашения между Молдавией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) одобрен в первом чтении. Согласно соглашению, правительство Молдавии получит кредит в размере 300 миллионов евро от ЕБРР для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Кредит будет предоставлен двумя траншами по 100 и 200 миллионов евро соответственно. Деньги будут использованы для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок.

В министерстве инфраструктуры, которое разработало законопроект, полагают, что ратификация кредитного соглашения снизит риски возможных ограничений или прекращений поставок природного газа в контексте политической ситуации и эволюции энергетических рынков в регионе.

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.