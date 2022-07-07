МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рост цен на энергоресурсы в Эстонии в два раза выше, чем в среднем в еврозоне, рост цен на услуги и промышленные товары также опережают показатели еврозоны, сообщила в четверг пресс-служба министерства финансов. Путин подчеркнул ключевую роль атома в современной энергетике

Минфин прокомментировал данные департамента статистики по июньской инфляции, согласно которым цены в прошлом месяце выросли на 2,7% по сравнению с маем и на 21,9% в годовом исчислении. В еврозоне, по предварительным оценкам, цены выросли на 8,6%.

"Рост цен в Эстонии в последние месяцы был самым быстрым в еврозоне, в основном из-за цен на энергоресурсы. Так, рост цен на электричество и газ далеко опередил подорожание остальных категорий товаров. Если в еврозоне цены на энергоресурсы (электроэнергию, газ, моторное топливо и отопление) в июне выросли на 42%, то в Эстонии — на 88%", — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что рост цен на услуги и промышленные товары в Эстонии также происходит гораздо быстрее, чем в среднем по еврозоне. Эстония больше всего выделяется в секторе аренды жилья. Если в еврозоне показатель роста цен составляет менее 2%, то в Эстонии цены на аренду жилья за год выросли на 30%.

"С одной стороны, это указывает на хорошее состояние эстонской экономики и сильный спрос на недвижимость, который отражается и на рынке аренды. Вторым фактором стал высокий спрос на аренду жилья этой весной в связи с наплывом беженцев (с Украины — ред.)", — подчеркнули в минфине. Министерство финансов не прогнозируют замедления инфляции в ближайшие месяцы.