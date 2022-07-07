МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные партнеры "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а на самом деле возвращаются к угольной сфере. Правительство упростило получение господдержки для экспортеров

"Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации, у них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше", — сообщил Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

Что касается атомной энергетики, отметил президент РФ, то этот вопрос тоже очень важен.

"Вроде бы он решен, этот вопрос, но, тем не менее, нужно утвердить вот это решение уже, которое касается того, что как раз энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды, а не наоборот. Если грамотно подходить, а у нас именно такой грамотный подход к решению этих вопросов, то это будет и помогать развивать экономику, и сохранять окружающую среду", — добавил Путин.