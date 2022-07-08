МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper. Евросоюз в июне способствовал экспорту 2,5 миллиона тонн зерна с Украины

Ранее в пятницу немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры.

"Подконтрольная компания Fortum Uniper сегодня запросила правительственную поддержку в соответствии с вновь принятым энергетическим законом Германии. Как крупнейший импортер газа, Uniper наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате находится под серьезным финансовым давлением", — говорится в сообщении.