Uniper запросил у Германии господдержку для стабилизации бизнеса
Uniper запросил у Германии господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Немецкий энергоконцерн Uniper запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса, сообщает финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.
Ранее в пятницу немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры.
"Подконтрольная компания Fortum Uniper сегодня запросила правительственную поддержку в соответствии с вновь принятым энергетическим законом Германии. Как крупнейший импортер газа, Uniper наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате находится под серьезным финансовым давлением", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20220708/837428187.html
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