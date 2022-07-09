МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Зимой Европа рискует погрузиться "в очень, очень серьезные конфликты и распри" в связи с высокими ценами на энергоносители, и чтобы предотвратить угрозу массовых беспорядков, ей придется вернуться к использованию ископаемого топлива, заявил в беседе с The Guardian вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Эксперт рассказал, при каких обстоятельствах Германия останется без газа

Он подчеркнул, что предотвращение угрозы массовых беспорядков этой зимой должно получить приоритет над решением климатического кризиса. Ведь если общество "погрузится в очень, очень серьезные конфликты и распри из-за отсутствия энергоресурсов", то климатические цели Евросоюза, по его убеждению, не будут достигнуты.

"Мы определенно не добьемся того, чего нам нужно, если нехватка энергоносителей приведет к серьезным потрясениям в наших странах. Нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой. Мы должны быть уверены, что наша промышленность, насколько это возможно, продолжит функционировать, потому что единственное, что может помочь Путину, — это раскол в нашем обществе", — заявил вице-президент Еврокомиссии, добавив, что если Европа не справится с текущим кризисом, "мы, безусловно, собьемся с пути преодоления долгосрочного кризиса".



При этом Тиммерманс отметил, что его цель заключается в том, чтобы не позднее 1 ноября заверить граждан Евросоюза, что будущей зимой их не ожидает отопительный кризис.

"Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие", — резюмировал политик.