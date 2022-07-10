МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В январе 2023 года счета за электричество для британских домохозяйств могут увеличиться до более чем 3000 фунтов стерлингов за год, что, по экспертным оценкам, может "обречь на нищету миллионы людей", пишет The Daily Mail, ссылаясь на расчеты консалтинговой компании Cornwall Insight. СМИ узнали, во сколько обойдется Британии отставка Джонсона

По прогнозу Cornwall Insight, ценовой порог на газ и электроэнергию, который устанавливает энергорегулятор Ofgem, вырастет с сегодняшних 1971 до 3245 фунтов стерлингов в октябре и достигнет 3364 фунтов стерлингов в январе 2023-го.

В консалтинговой компании считают, что столь стремительное подорожание может "ввергнуть в нищету миллионы людей", поэтому британские семьи будут нуждаться в государственной помощи в гораздо большей степени, чем это было раньше.

При этом The Daily Mail подчеркивает, что британцы уже сегодня борются с подорожанием продуктов питания и топлива, а инфляция, согласно прогнозам, после увеличения до 9,1% в мае повысится в декабре до 11%.