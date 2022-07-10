МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Энергообеспечение будет оставаться главной проблемой для Германии в течение многих месяцев и даже лет, заявил в видеообращении канцлер ФРГ Олаф Шольц. Daily Mail предсказала миллионам британцев нищету

В частности, канцлер сказал: "Сейчас мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это не изменится в течение следующих нескольких недель, месяцев и даже лет".

Он отметил, что в настоящее время Германия делает все необходимое для обеспечения себя топливом. В частности, ведет строительство трубопроводов, заполняет хранилища, развивает альтернативные источники энергии, и это, по мнению Шольца, должно помочь в преодолении дефицита.

В то же время он подчеркнул, что первоочередной задачей правительства сейчас является подготовка к предстоящей зиме, но этим власти не ограничиваются, поскольку в долгосрочной перспективе ФРГ необходимо добиться независимости от внешних поставок энергоресурсов и обеспечить переход на возобновляемые источники энергии.