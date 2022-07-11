МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ограничить продажу иностранцам дизтоплива в России 50 литрами, а за топливо сверх лимита брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо. Продажи бензина и дизельного топлива выросли на российской бирже

"В качестве ответных мер на нарушения со стороны Литвы и ЕС договоренностей о транзите грузов в Калининград бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний — в размере 50 литров. Такую инициативу в адрес главы правительства Михаила Мишустина направила Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс". А за топливо сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, которые примерно в полтора раза выше российских", — сообщает газета.

В письме, по данным издания, отмечается, что в РФ дизтопливо сегодня стоит примерно 54 рубля за литр, а в Европе в переводе на российскую валюту — более 130 рублей, пользуясь низкими ценами в России, европейские перевозчики нагружают в свои баки по тысяче и более литров.

"Но реализовать инициативу будет довольно сложно, считают в пресс-службе губернатора Калининградской области. Неясно, какие компании будут сейчас, в условиях санкций, завозить товары на территорию России, и как узнать, заправлялась ли та или иная фура уже в РФ или еще нет, пояснили там", — добавляется в сообщении.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

Позже калининградский губернатор Антон Алиханов заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, РФ рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьезному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.