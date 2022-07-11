МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Данные оператора "Северного потока" — компании Nord Stream AG свидетельствуют, что поставки по ключевой газовой магистрали из России в Европу прекратились с началом газовых суток — с 7.00 мск. Шольц отреагировал на решение Канады по "Северному потоку"

Две нитки газопровода остановлены для проведения профилактических работ, которые в том числе предусматривают тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Ожидается, что техобслуживание продлится с 11 по 21 июля.

Прокачка газа по магистрали 10 июля составила около 63,4 миллиона кубов (газовые сутки длились с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника). Объем аналогичен уровню прокачки в предыдущие дни. Он составил примерно 40% от максимальной мощности "Северного потока", которая составляет почти 170 миллионов кубометров в сутки.

В середине июня "Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу примерно на 60%. Компания сообщила, что может поставлять в него лишь 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. "Газпром" объяснил это это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.

Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют, что поставки через территорию Украины ожидаются на уровне предыдущих дней. Заявка на прокачку газа через станцию "Суджа" на газовые сутки 11 июля составляет 41 миллион кубометров. Поставки через Украину сохраняются на этом уровне с конца мая.