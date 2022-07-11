БЕЛГРАД, 11 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Петар Джокич заявил РИА Новости, что новый договор с "Газпромом" обеспечит бесперебойное снабжение республики газом. СМИ: в Сербии на девять процентов подорожает СПГ для конечных потребителей

"Мы заключили договор с "Газпромом" о поставках природного газа и очень благодарны за понимание, которое компания и государство Россия проявили к Республике Сербской. Это сделало возможным бесперебойное снабжение наших потребителей. Конечно, большую выгоду от снабжения газа по этим ценам и на этих условиях имеет и Федерация БиГ, другая часть страны", — сказал он.

Джокич отметил, что официальную Баня-Луку полностью устраивают договоренности по цене газа и динамике поставок.

По его словам,речь идет о цене около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше, которая будет корректироваться каждый квартал.

"Но для нас она абсолютно приемлема, и находится на уровне многолетнего партнерства и особого понимания между партнерами. Потому выражаю глубокую благодарность компании "Газпром" и российскому государству за такой дружеский подход в договорных отношениях", — подчеркнул министр.

Газовая компания GAS-RES, на 100% принадлежащая правительству РС БиГ, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с российской стороной.

Ранее республика получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.