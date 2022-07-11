МОСКВА, 11 июля — ПРАЙМ. Siemens сообщила, что решение Канады, которая разрешила ей доставить турбину из ее ремонтного цеха в Канаде в Германию, стало первым необходимым шагом для возвращения этой турбины на российский трубопровод, которым она управляет, передает агентство Рейтер. Компания намерена сделать это в кратчайшие сроки. Поставки газа по "Северному потоку" прекратились

"Политическое решение об экспорте — необходимый и важный шаг для доставки турбины. Сейчас наши эксперты интенсивно работают над получением дальнейших необходимых разрешений и выстраиванием логистики", — пояснила Siemens Energy в заявлении.

"Среди прочих шагов — предусмотренные законом процедуры контроля экспорта и импорта. Наше цель — как можно скорее доставить турбину в место ее работы", — добавила компания.