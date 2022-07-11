МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ для транзита через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. Поставки газа по "Северному потоку" прекратились

По его словам, такой объем для подачи через ГИС "Суджа" составляет 39,4 миллиона кубометров на 11 июля, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая. Она сослалась на то, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.