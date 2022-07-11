МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. МВД и минэнерго Украины выпустили совместное обращение к парламенту Канады, в котором призвали отменить решение о возврате Германии отремонтированной газовой турбины для "Северного потока" и обеспечить целостность санкционного режима. "Коммерсант" рассказал о дате отправки турбины для "Северного потока"

Киевские власти считают, что передача турбины позволит России в дальнейшем использовать энергетику "как инструмент гибридной войны против Европы". Они также объяснили свой призыв тем, что Россия имеет возможность продолжать поставки газа в Германию в полном объеме без турбины, которая стала "предметом дискуссии, так как могут быть использованы уже оплаченные транзитные мощности через Украину".

"Сейчас "Газпром" использует менее 40% оплаченных мощностей. В рамках действующего контракта "Газпром" может поставить дополнительно 67 миллионов кубических метров в день. Он может забронировать еще до 135 миллионов кубических метров в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе. По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона", — отмечается в заявлении.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что несмотря на санкции страна вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.