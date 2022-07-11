ВЕНА, 11 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания OMV получила газа примерно на 70% меньше заявленного объема из-за плановой инспекции "Северного потока". Об этом сообщил австрийскому агентству печати APA представитель компании Андреас Ринофнер. Глава палаты экономики Австрии снова раскритиковал антироссийские санкции

Агентство отметило, что с середины июня "Газпром" поставил Австрии около половины заказанного количества газа. Ринофнер считает, что возможность продолжать заполнение газохранилищ на фоне перебоев с поставками также зависит от соответствующего суточного потребления и дополнительных закупок на спотовом рынке.

"Газпром" остановил "Северный поток" с 11 по 21 июля на ежегодное техническое обслуживание. Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.